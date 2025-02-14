شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو وحازم إمام وعمرو الجناينى مع حسين لبيب فى لجنة التخطيط بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم، من أجل تصحيح الأوضاع داخل المنظومة بالقلعة البيضاء، وتكليف تلك اللجنة بكافة الأمور الخاصة بالقطاع.

وجاء تشكيل لجنة تخطيط الزمالك كالتالى: حسين لبيبرئيس اللجنة، وتضم في عضويتها حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني، على أن يحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.