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ميدو وحازم إمام وعمرو الجناينى مع حسين لبيب فى لجنة التخطيط بالزمالك

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ميدو وحازم إمام وعمرو الجناينى مع حسين لبيب فى لجنة التخطيط بالزمالك

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم، من أجل تصحيح الأوضاع داخل المنظومة بالقلعة البيضاء، وتكليف تلك اللجنة بكافة الأمور الخاصة بالقطاع.

وجاء تشكيل لجنة تخطيط الزمالك كالتالى: حسين لبيبرئيس اللجنة، وتضم في عضويتها حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني، على أن يحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الممتاز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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