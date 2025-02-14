شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إعلان تفاصيل مشروع القرن.. شاهد خطاب تخصيص بناء استاد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

خطاب ترخيص بناء استاد الاهلي استحوذ على اهتمامات الملايين من جمهور المارد الأحمر داخل مصر وخارجها بإعتبار أن هذا الحدث هو الأهم لجماهير النادي ومسئوليه على مدار سنوات طويلة.

واستعرضت شركة القلعة الحمراء، المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد النادي الأهلي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، خطاب ترخيص البناء الرسمي، الذي يمثل خطوة حاسمة في مسار تشييد الملعب المُنتظر.

وتسلم الأهلي رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية خلال اليومين الماضيين رخصة الحفر الخاصة باستاد الأهلي بعد سداد الرسوم المالية المقررة ، كما تسلم أيضًا رخصة البناء الخاصة بالاستاد.