شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة وسام ودارى وإمام عاشور في مران الأهلى وجاهزيتهم للإسماعيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الثلاثى وسام أبو على وأشرف دارى وإمام عاشور في مران الأهلى اليوم، لتتأكد جاهزيتهم لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة من مساء بعد غد، الأحد، بإستاد برج العرب في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية وسام أبو علي مهاجم الفريق للمشاركة في التدريبات بعد التعافي من إصابته الأخيرة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وغاب وسام أبو علي عن تدريبات ومباريات الأهلي الماضية وتحديداً منذ مباراة فاركو التي أقيمت يوم 22 يناير الماضي في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل 1-1 بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

كما شارك المدافع أشرف دارى وإمام عاشور في المران أيضا بشكل كامل، بعد التعافى من الإصابة التي لحقت بهما، ليتأكد جاهزيتهما أيضا لتدعيم الأهلى أمام الإسماعيلى.



الأهلى



إمام عاشور



إمام فى مران الاهلى



وسام أبو على



أشرف دارى



إمام عاشور



مشاركة وسام أبو على



وسام أبو على