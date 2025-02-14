شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتصدر قائمة الأفضل في الدوري المصري.. وزيزو رابعًا والان مع تفاصيل الخبر

حافظ إمام عاشور لاعب الأهلي على صدارة قائمة الأفضل في الدوري المصري بعد مرور 13 جولة على بداية المسابقة.

ووفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، حصل إمام عاشور على 7.77 – 10 فى التقييم الذى أعده عن مستويات لاعبى أندية دورى nile، فيما حل على جبر مدافع بيراميدز بالمرتبة الثانية بتقييم 7.56، بينما حل حسين الشحات لاعب الأهلي في المركز الثالث بتقييم 7.52 – 10، ثم أحمد زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى المرتبة الرابعة بتقييم 7.43 ، فيما حل أحمد القندوسي لاعب سيراميكا فى المرتبة الخامسة بتقييم 7.39 ، بدلاً من نبيل دونجا لاعب الزمالك.

وكان إمام عاشور سجل هدف الأهلي الوحيد في فوز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري المصري، وينفرد إمام عاشور لاعب فريق الأهلى بجدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 8 أهداف.



قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري

ثلاثي الأهلي في التشكيلة المثالية للجولة الـ 13 في الدوري المصري

وكشف موقع "سوفا سكور" العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت غيابًا تامًا للاعبي الزمالك.

وتواجد ثلاثي الأهلي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة في التشكيلة المثالية للجولة الـ 13، كما شهدت التشكيلة المثالية للجولة الـ 13 تواجد ثلاثي بيراميدز أحمد الشناوي ومحمد الشيبي وأحمد عاطف، بعدما ساهم الثلاثي في فوز بيراميدز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد الشيبي، رامي ربيعة، محمد رجب الصافي، وأليو جاتا، ومحمد علي عكاشة وأحمد عاطف قطة، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، وتوفيق محمد، وأحمد أوفا.