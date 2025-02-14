شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعداداً للإسماعيلي ..مشاركة أشرف داري ووسام وجلسة من كولر والان مع تفاصيل الخبر

استأنف فريق الكرة بالنادي الاهلى عصر اليوم ،الجمعة، تدريباته استعداداً لمباراة الاسماعيلى المقرر لها السابعة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد رج العرب في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض فريق الأهلي مرانه اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة أمس حيث خاض الفريق مران استشفائي صباح الأربعاء وقام اللاعبين بعده بإلتقاط صورة تذكارية مع النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت القاهرة صباح الثلاثاء الماضي.

وعقد مارسيل كولر جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق وحثّهم على علاج الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وأخرها مواجهة غزل المحلة التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف في الجولة الـ13 للدوري.

وشهد مران اليوم مشاركة ثنائي الفريق ، وسام أبو علي وأشرف داري بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها كلاهما.