7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 14 - 2 - 2025 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرزها، جوزيه بيسيرو يصل مقر نادى الزمالك استعدادًا لقيادة أول تدريب، والأهلي يحتفى بالوصول إلى الأقصر لإستقبال كأس العالم للأندية.

جوزيه بيسيرو يصل مقر نادى الزمالك استعدادًا لقيادة أول تدريب

وصل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، رفقة أعضاء جهازه المعاون، لمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لقيادة أول تدريب للفريق بعد توليه المهمة خلفًا للسويسرى كريستيان جروس.

أحمد داوودا لـ"الخليج 365": ميشالاك "حب" جمهور الزمالك ورفض التنازل عن شكواه

كشف أحمد داوودا لاعب الزمالك السابق ومدير قطاع الناشئين الحالى بنادى أحد السعودى، كواليس حديثه مع البولندى كونراد ميشالاك لاعب الفارس الأبيض الذى فسخ إعارته عقب انتهاء مهلة الانذار الذي أرسله للنادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

اتحاد الكرة يحسم مصير طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الأسبوع المقبل

يحسم اتحاد الكرة الأسبوع المقبل، مصير طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة 15 من بطولة دوري NILE، لنسخة الموسم الحالي 2024-2025، سواء تعيين طاقم مصري للقاء أو استقدام طاقم أجنبي.

الأهلي يحتفى بالوصول إلى الأقصر لإستقبال كأس العالم للأندية ..صور

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بالوصول إلى الأقصر قبل ساعات من بدء الإحتفال بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية والذي سيُقام مساء اليوم، الجمعة، بالأقصر.

وسام أبو علي جاهز للمشاركة مع الأهلى في مباراة الإسماعيلي

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية وسام أبو علي مهاجم الفريق للمشاركة في التدريبات بعد التعافي من إصابته الأخيرة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

موتسيبي يعتذر عن حضور إحتفالية الأهلي لإستنقبال كأس العالم للأندية بالأقصر

اعتذر الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حضور إحتفالية النادي الأهلي التي ستُقام مساء اليوم ،الجمعة، في معبد حتشبسوت في الدير البحري بالأقصر بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية ، وزوذلك بعما سبق وإعتذرجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، عن عدم الحضور هو الأخر بسبب ارتباطه بالتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا التوقيت.

10 معلومات عن استاد الأهلي قبل إعلان تفاصيل "مشروع القرن" .. الليلة