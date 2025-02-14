شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدايته مع الزمالك.. البرتغالى بيسيرو أسرع مدير فنى أجنبى يرحل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك، في إتمام اتفاقهم مع البرتغالى جوزيه بيسيرو من أجل تولى قيادة الفريق الكروى الأول، مع توجيه الشكر للسويسرى كريستيان جروس بجهازه المعاون.

ووصل البرتغالى جوزيه بيسيرو مساء الخميس، إلى القاهرة رفقة أفراد جهازه المعاون استعدادًا لتولى المهمة، والذى يتكون من نونو فيريرا المدرب المساعد، أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد، نونو ميجيل كاراباتو مدرب حراس المرمى، فيتور بيسيرو محلل الأداء، مايكل جوزيه مدرب الأحمال.

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواجهة بتروجت بالجولة الجديدة لبطولة الدوري المصري ضمن خطة استعادة التتويج بدرع الدوري فى أول ظهور للمدرب بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن منصبه.



جوزيه بيسيرو لحظة إعلان تعاقده مع الأهلى

وسبق للبرتغالى بيسيرو التدريب فى الدورى المصرى، حيث تولى تدريب الأهلى فى أكتوبر من عام 2015.

أرقام بيسيرو مع الأهلى قبل مهمته مع الزمالك..



قضى بيسيرو 94 يومًا على رأس القيادة الفنية للأهلى منذ وصوله إلى القاهرة يوم 16 أكتوبر 2015 لتولى المهمة، وقاد بيسيرو الأهلى فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 8 لقاءات وخسر فى لقاءين أمام المقاصة وسموحة وتعادل فى مباراتين مع الداخلية ووادى دجلة، وحصد 26 نقطة متواجدا فى المركز الثالث للدورى، وخسر معه 10 نقاط من أصل 12 جولة فقط، وهو ما جعل الجماهير توجه الانتقادات الحادة إليه وطالبت الإدارة بضرورة رحيله، ليرحل بالفعل بيسيرو سريعا عن جدران القلعة الحمراء، ليتولى قيادة بورتو البرتغالي، ليصبح أسرع مدير فني أجنبي يرحل عن الأهلي في الألفية الجديدة، وكان آخر لقاء لجوزيه بيسيرو مع الأهلي، أمام الداخلية في الدوري المصري، وانتهى بالتعادل (1-1).



جوزيه بيسيرو



-سجل الأهلى تحت قيادة بيسيرو 22 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف وهى حصيلة كبيرة مقارنة بعدد المباريات التى خاضها الفريق الأحمر منذ بداية المسابقة وقتها.

-هداف الأهلي تحت قيادة بيسيرو كان الجابوني ماليك إيفونا 5 أهداف، ثم عبد الله السعيد 4 أهداف.



ورحل بيسيرو عن الأهلى في يناير 2016 بشكل مفاجئ وقبل أيام من مباراة الفريق أمام الإسماعيلى في بطولة الدورى، بعد دفع الشرط الجزائى لتدريب بورتو البرتغالى.