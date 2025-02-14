شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن استاد الأهلي قبل إعلان تفاصيل "مشروع القرن" .. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الشارع الرياضي المصري بصفة عامة والأهلاوي على وجه الخصوص إحتفالية النادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، بمعبد حتشبسوت بالدير البحري في الأقصر بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية ، والتي ستشهد الحدث الأهم وهو الإعلان عن تفاصيل "ستاد الأهلي" المُزمع إنشاؤه الفترة المقبلة.

في التقرير التالي ، يرصد ”الخليج 365” أهم 10 معلومات عن استاد الأهلي الذي يُمثل "مشروع القرن" بالنسبة لمجلس إدارة النادي وجماهير الفريق.