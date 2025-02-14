شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اتحاد اليد: قرارات هامة لمجلس اليد 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

أكد نبيل خشبه أمين صندوق الإتحاد المصري لكرة اليد علي أنه من المقرر أن يعقد مجلس ادارة الإتحاد برئاسة خالد فتحي إحدى جلساته العادية يوم 20 فبراير الجاري وذلك بمقره بصالة حسن مصطفى بأكتوبر وذلك لمناقشه عدد من الموضوعات الهامه يأتي على راسها :

أولا : إعتماد خطة إعداد منتخب الشباب مواليد 2004 تحت 21 سنة والذي يقوده فنياً مجدي أبو المجد والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم التي ستقام في بولندا في شهر يونيو المقبل.

ثانيا : إعتماد خطة إعداد منتخب الناشئين مواليد 2006 تحت 19 سنة والذي يقوده فنيا الكابتن طارق محروس والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم التي ستقام في مصر في شهر أغسطس المقبل وأشار" خشبه" إلى أنه من بين الموضوعات المطروحة على مائدة مجلس الإدارة عرض ومناقشة نتائج المنتخب القومي الأول بعد خوضه منافسات بطوله العالم التى اقيمت مؤخرا بكرواتيا والنرويج والدنمارك بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات الأخرى المطروحة على مائدة مجلس الإدارة.

ثالثا : استعراض تقارير وتوصيات لجان الاتحاد.