شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تعاقد الزمالك مع بيسيرو لخلافة جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولى نادى الزمالك مع البرتغالى جوزيه بيسيرو من أجل تولى قيادة الفريق الكروى الأول، مع توجيه الشكر للسويسرى كريستيان جروس بجهازه المعاون، ونرصد فى الاسطر التالية كل ما تريد معرفته عن كواليس تعاقد الزمالك مع بيسيرو ورحيل جروس.

س: هل أعلن الزمالك رسميًا عن التعاقد مع بيسيرو؟

ج: لم يعلن نادى الزمالك حتى اللحظة الحالية عن التعاقد مع جوزيه بيسيرو بشكل رسمى لتولي قيادة الفريق، لاسيما وأن الخواجة البرتغالى وصل مساء أمس الخميس إلى القاهرة رفقة أفراد جهازه المعاون استعدادًا لتولى المهمة.

س: ما هو تكشيل الجهاز المعاون لجوزيه بيسيرو فى الزمالك؟

ج: يضم جهاز بيسيرو المعاون فى الزمالك كلاً من:

نونو فيريرا المدرب المساعد

أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد

نونو ميجيل كاراباتو مدرب حراس المرمى

فيتور بيسيرو محلل الأداء

مايكل جوزيه مدرب الأحمال

س: ماهى أول مباراة يتولى بيسيرو قيادة الزمالك خلالها؟

ج: يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواجهة بتروجت بالجولة الجديدة لبطولة الدوري المصري ضمن خطة استعادة التتويج بدرع الدوري فى أول ظهور للمدرب بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن منصبه.

مباراة الزمالك وبتروجت تقام فى الرابعة عصر الأحد المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

س: ماهى قيمة تعاقد الزمالك مع جوزيه بيسيرو؟

ج: نجح أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الاستشارية بالزمالك فى التوصل لاتفاق مع بيسيرو على تقاضيه 70 ألف دولار شهريًا بجهازه المعاون، بعد أن كان المدرب اشترط الحصول على 110 ألف دولار.

س: هل قيمة عقد بيسيرو ستتزايد فى الموسم المقبل؟

ج: بيسيرو وقع عقد مع الزمالك مدته موسم ونصف، وسيتقاضى 70 ألف دولار مع أفراد جهازه المعاون، وتم وضع بند يمنحه أحقية زيادة راتبه ليصل لـ 85 حال تحقيق بطولة الدورى أو الكونفدرالية، أو يتم زيادة قيمة العقد بقرار من مجلس الإدارة دون النظر للبطولات.