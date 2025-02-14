بطولة فرنسا: سان جرمان لمواصلة التحليق امام تولوز

الرياص - اسماء السيد - باريس : يتطلع باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب إلى تمديد سلسلة مبارياته بلا خسارة في مختلف المسابقات إلى 18، عندما يحل ضيفا على تولوز السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يخسر فريق العاصمة الفرنسية في مبارياته الـ 17 الأخيرة (13 فوزا و4 تعادلات)، وسيكون مرشحا فوق العادة لتعزيز هذه السلسلة أمام تولوز عاشر الترتيب الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة، كما ودع مسابقة الكأس المحلية من الدور ثمن النهائي عندما خسر على يد غانغان من الدرجة الثانية 0 2 في مستهل هذا الشهر.

وستجمع المواجهة بين مدربين إسبانيين: لويس إنريكي مدرب سان جرمان وكارليس مارتينيس نوفيل الذي يستمر في منصبه منذ حزيران/يونيو 2023 قبل وقت قصير من انضمام الأول الى بارك دي برانس.

وقبل تعيينه، عمل مارتينيس كمساعد مدرب ليعين لاحقا مدربا للفريق في أولى مهامه على هذا المستوى في مسيرته.

وتمكن من قيادة تولوز لاحتلال مركز في وسط الترتيب الموسم الماضي وقاده الى الادوار الاقصائية في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في حين يبقى فوزه على ليفربول الانكليزي من أفضل نتائجه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر (3 2).

كما يُعد تولوز آخر فريق فرنسي يلحق الهزيمة بسان جرمان بعد أن تغلب عليه 3 1 عندما التقى الفريقان في أيار/مايو الماضي في باريس.

ويتشارك المدربان رابطا لصيقا عنوانه برشلونة حيث أمضى مارتينيس أربعة أعوام مدربا في أكاديمية النادي الكاتالوني "لاماسيا".

وقال مارتينيس لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع عن التدريب وفق أسلوب النادي الكاتالوني "في برشلونة تتعلم كيفية اللعب على أساس المساحات التي تخلقها بين لاعبي الفريق المنافس.

وأضاف "إن التواجد في المكان المناسب يساعد في منح اللاعبين الوقت والمساحة، ومهمة المدرب هي إيجاد طريقة لمنح اللاعبين هذا الوقت والمساحة حتى يتمكنوا من التعبير عن مواهبهم".

وفي الوقت الذي كان مارتينيس حاضرا في أكاديمية لاماسيا، كان إنريكي هو مدرب الفريق الاول.

وتابع مارتينيس "أحب المدربين الجريئين الذين يجربون أشياء جديدة. بالنسبة لي، غوارديولا هو المرجع الحقيقي" مشيرا ايضا الى الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول "نظرا لكيفية فهمه للمساحات".

وسيكون منوطا بمارتينيس إيجاد خطة سحرية لمجابهة سان جرمان الذي يعيش أفضل أيامه في الفترة الماضية، إذ رفع الفارق في الصدارة لمصلحته الى 10 نقاط عن أقرب منافسيه مرسيليا، كما حقق فوزا كبيرا على مواطنه بريست بثلاثية نظيفة ضمن ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. سبق ذلك تحقيق النادي الباريسي فوزا عريضا على موناكو 4 1 في لقاء هيمن فيه بشكل كبير على أرضية الملعب.

تبقى الإشارة الى أن فريق إنريكي سجل 18 هدفا في آخر خمس مباريات.

وقال مارتينيس "لويس إنريكي لديه أفكار واضحة للغاية حول ما يريد القيام به، لكنه يعلم أن لاعبيه سيصلون إلى هدفهم في النهاية لأنهم موهوبون حقا. وهو يحقق نجاحا كبيرا الآن، بعد عام ونصف".

ويعترف مدرب تولوز بضرورة التحلي بالواقعية في ظل الفارق الهائل في الامكانات، ويعول على بعض العناصر المتألقة على غرار الجناح المغربي زكريا أبوخلال صاحب الستة أهداف وتمريرتين حاسمتين في "ليغ 1" هذا الموسم.

وقال مارتينيس "أنا من برشلونة، من أسلوب لعب معين، وأريد أن نلعب بطريقة معينة".

وأضاف "لكن المدرب الجيد هو الذي يحصل على المزيد من فريقه. المدرب الذي لا يغير طريقة تفكيره أبدا بعد أن تكرر الهزائم، لا أحب ذلك.

"أنا منافس. أريد الفوز. برؤيتي، لكن رؤيتي قابلة للتكيف".

من جهته، يأمل مرسيليا في تعزيز موقعه بالمركز الثاني وتحقيق فوزه الثالث تواليا عندما يستضيف سانت اتيان السبت.

ويتقدم مرسيليا بفارق 6 نقاط عن نيس وموناكو اللذين يواجهان لوهافر ونانت تواليا.

لاعب تحت المجهر: فيتينيا

يخطف عثمان ديمبيليه الأضواء في الوقت الحالي بسبب مستواه المذهل في تسجيل الأهداف (16 هدفا في ليغ1)، لكن زميله البرتغالي فيتينيا يقدم ايضا اداء رائعا في الآونة الأخيرة.

احتفل صانع اللعب البرتغالي بعيد ميلاده الـ 25 الخميس وأطلق الاحتفالات مبكرا بتسجيله أمام بريست الثلاثاء في المسابقة القارية.

كان فيتينيا المنضم من بورتو البرتغالي في عام 2022، رجل تلك الأمسية على الرغم من تسجيل ديمبيليه هدفين.

وقال إنريكي عن فيتينيا "إنه لاعب فريد من نوعه. إنه يستخدم الكرة بشكل مثالي، ولا يفقدها. إنه لاعب الوسط المثالي".

احصائيات بارزة

18 سجل ديمبيليه 18 هدفا في مبارياته الـ 21 الاخيرة.