بطولة ألمانيا: ليفركوزن لإحياء صراع اللقب مع بايرن في قمة ساخنة

الرياص - اسماء السيد - ليفركوزن : يستضيف باير ليفركوزن منافسه بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين في قمة نارية، طامحا لهزيمة العملاق البافاري من أجل الإبقاء على آماله بالدفاع عن لقبه.

ويزور بايرن معقل ليفركوزن "باي أرينا" وفي جعبته فارق 8 نقاط في صدارة الترتيب بفضل الجولة الماضية التي شهدت تعادل الاخير أمام فولفسبورغ من دون أهداف، مقابل فوز الأول على فيردر بريمن بثلاثية نظيفة.

ويتشارك الفريقان تلقي خسارة يتيمة في البوندسليغا إلى حد الآن هذا الموسم، بيد أنه وبخلاف الموسم الماضي، عانى "دي فيركسيلف" لحسم المباريات المتقاربة، فوقع في فخ التعادل سبع مرات مقابل ثلاث لبايرن.

ويقدم بايرن عروضا ثابتة نسبيا بعد فشله العام الماضي في الظفر بأي لقب في سابقة لم تحدث مع العملاق البافاري منذ فترة طويلة، لكنه يظهر بحلة جديدة هذا الموسم حيث يدخل هذه المباراة بعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في الدوري.

لذلك، يُعد الفوز أو حتى التعادل أكثر من كاف بالنسبة لرجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني، بينما يشكل أي شيء سوى الفوز ضربة كبيرة لآمال فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو بإحراز لقب الدوري لعامين متتاليين.

لكن باير يتسلح بسجل ناصع لمدربه ألونسو بمواجهة الفريق البافاري الذي ارتدى قميصه سابقا كلاعب.

فمنذ استلامه تدريب ليفركوزن في تشرين الأول/أكتوبر 2022، فاز ألونسو ثلاث مرات مقابل تعادلين في خمس مباريات ضد بايرن.

وجاءت آخر هذه الانتصارات في كانون الأول/ديسمبر عندما أطاح ليفركوزن، بايرن، من مسابقة كأس ألمانيا على ملعب "أليانتس أرينا" وفي لقاء شهد طرد الحارس المخضرم مانويل نوير للمرة الأولى في مسيرته.

وفي مقابلة مع موقع بوندسليغا الخميس، حثّ السويسري غرانيت تشاكا ليفركوزن على تحقيق الهدف الأكبر.

وقال "نستطيع أن نجعل الأمور صعبة على أي فريق، بمن فيهم بايرن ميونيخ، نحتاج الى يوم مثالي كي نهزم هذا الفريق، لكنني مقتنع بقدرتنا على ذلك".

وتابع "لن نلعب من أجل التعادل، نريد الفوز بكل مباراة، سواء أكان خصمنا بايرن السبت، أم أي فريق آخر.

"لا تزال كل الأمور بين أيدينا، سوف نمضي قدما، ونستمر في الايمان والمحاولة والفوز بالمباريات المقبلة".

وبخلاف بايرن الذي حقق فوزا صعبا على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2 1 في الملحق المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء، فقد حظي ليفركوزن بوقت للراحة خلال منتصف الأسبوع بعد تأهله المباشر بين الثمانية الأوائل في الـ "تشامبيونزليغ".

وتكتسي المباراة بعدا خاصا في ظل تألق المهاجمين من الجانبين.

وبعد أن عانى من إصابة في الفخذ خلال كانون الأول/ديسمبر، استعاد الدولي الانكليزي هاري كاين نجاعته التهديفية محرزا تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات.

كذلك، يمر مهاجم ليفركوزن، التشيكي باتريك شيك، بفترة تألق، إذ سجل 14 هدفا في آخر 11 مباراة بالدوري.

من جهة أخرى، يأمل بوروسيا دورتموند في البناء على فوزه العريض على سبورتينغ البرتغالي بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال خلال منتصف الأسبوع وتحقيق فوزه الأول في البوندسليغا تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش عندما يحل ضيفا على بوخوم متذيل الترتيب السبت.

كذلك، يسعى أينتراخت فرانكفورت ثالث الترتيب والذي سقط في فخ التعادل خلال المباريات الثلاث الماضية بعد رحيل نجمه المصري عمر مرموش الى مانشستر سيتي الانكليزي، في استعادة نغمة الانتصارات في سعيه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الاولى عندما يواجه هولشتاين كيل.

لاعب تحت المجهر: فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)

شاغلا مركزا خلف المهاجم شيك، قدم لاعب وسط باير ليفركوزن الدولي فلوريان فيرتس أداء مميزا طوال الموسم.

وأدى فيرتس (21 عاما) دورا محوريا في صناعة تسعة من أهداف شيك العشرين هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وقال الرئيس التنفيذي لليفركوزن الاسباني فرناندو كارو الذي أشرف على تمديد عقد فيرتس مع النادي في 2022 لوكالة فرانس برس الخميس "بالتأكيد يجعل الامور تبدو سهلة وهذا ما يجعله لاعبا استثنائيا".

وتابع "لديه نظرة للملعب بأكمله. فنياته ولمسته الاولى مذهلة...ليسوا كثر من هم في هذا المستوى".

إحصائيات بارزة

24 يحتل سانت باولي المركز الرابع عشر بعد أن تلقى 24 هدفا في 21 مباراة. وحده بايرن متصدر الترتيب تلقى عددا أقل (19).

تشرين الأول/اكتوبر 2021 هو تاريخ آخر فوز لبايرن في ليفركوزن