شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي يعتذر عن حضور إحتفالية الأهلي لإستنقبال كأس العالم للأندية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حضور إحتفالية النادي الأهلي التي ستُقام مساء اليوم ،الجمعة، في معبد حتشبسوت في الدير البحري بالأقصر بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية ، وزوذلك بعما سبق وإعتذرجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، عن عدم الحضور هو الأخر بسبب ارتباطه بالتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا التوقيت.

وكان الأهلي قد وجه دعوة رسمية لـ إنفانتينو وموتسيبي لحضور هذا الحدث العالمي،حيث حرص مسئولو القلعة الحمراء على توجيه الدعوة للكثير من الشخصيات البارزة فى الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث العالمي، أبرزهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ،وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر ريئيسا النادي السابقين للتواجد في هذا الإستقبال.

ويُقدّم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، إحتفالية الأهلي مساء الجمعة، لاستقبال لنسخة الأًصلية كأس العالم للأندية بجانب إعلان تفاصيل مشروع استاد النادي الجديد.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.