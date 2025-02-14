شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوودا لـ"الخليج 365": ميشالاك "حب" جمهور الزمالك ورفض التنازل عن شكواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد داوودا لاعب الزمالك السابق ومدير قطاع الناشئين الحالى بنادى أحد السعودى، كواليس حديثه مع البولندى كونراد ميشالاك لاعب الفارس الأبيض الذى فسخ إعارته عقب انتهاء مهلة الانذار الذي أرسله للنادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وقال داوودا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تحدثت مع كونراد ميشالاك فور وصوله إلى السعودية، وأشاد اللاعب بجمهور الزمالك ومدى حبهم وعشقهم للكيان، إلا إنه أعرب عن استياءه الشديد من طريقة المعاملة التى حدثت معه من قبل مسئولى النادى".

أضاف داوودا، إنه حاول إقناع ميشالاك بالتنازل عن شكواه ضد الزمالك فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وحل الأمر بشكل ودى، إلا إن اللاعب رفض وتمسك بالشكوى من أجل الحصول على كامل حقوقه، بداعى تعرضه لمعاملة سيئة منذ انتقاله للقلعة البيضاء.

وبعد قرار اللاعب وتغيبه عن الفريق أصبح النادى مهدداً بقضية جديدة لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حال تقدم اللاعب بشكوى بالفعل، خاصة أن عقده مع الزمالك ينص على حصوله على 700 ألف دولار، ولم يحصل منها الا على 73 ألف دولار فقط.

وتعاقد الزمالك مع ميشالاك في سبتمبر الماضى، وشارك فى 14 مباراة مع الفريق، منها 6 بالدورى، و5 مباريات بالكونفدرالية، بالإضافة إلى مواجهتين بكأس مصر، وواحدة بالسوبر الأفريقى، بإجمالى 552 مباراة، صنع خلالها هدفين.

ومن المقرر أن يطالب أحد بقيمة عقد اللاعب كاملاً وهو مليون و800 ألف دولار، فيما سيقاضى ميشالاك نادى الزمالك والمطالبة بمستحقاته المتبقية وقيمتها 727 ألف دولار، شاملة قيمة السكن والسيارة، بخلاف تعويض عن الضرر.