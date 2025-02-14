شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه بيسيرو يصل مقر نادى الزمالك استعدادًا لقيادة أول تدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، رفقة أعضاء جهازه المعاون، لمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لقيادة أول تدريب للفريق بعد توليه المهمة خلفًا للسويسرى كريستيان جروس.

ويستعد نادى الزمالك للإعلان الرسمى عن التعاقد مع جوزيه بيسيرو وتوجيه الشكر لكريستيان جروس وجهازه المعاون، قبل أن يقود الخواجة البرتغالى التدريب الجماعي.

ويتكون الجهاز المعاون لبيسيرو فى الزمالك من..

نونو فيريرا المدرب المساعد

أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد

نونو ميجيل كاراباتو مدرب حراس المرمى

فيتور بيسيرو محلل الأداء

مايكل جوزيه مدرب الأحمال

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواجهة بتروجت بالجولة الجديدة لبطولة الدوري المصري ضمن خطة استعادة التتويج بدرع الدوري فى أول ظهور للمدرب بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن منصبه.

مباراة الزمالك وبتروجت تقام فى الرابعة عصر الأحد المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.