شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي جاهز للمشاركة مع الأهلى في مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية وسام أبو علي مهاجم الفريق للمشاركة في التدريبات بعد التعافي من إصابته الأخيرة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وغاب وسام أبو علي عن تدريبات ومباريات الأهلي الماضية وتحديداً منذ مباراة فاركو التي أقيمت يوم 22 يناير الماضي في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز وإنتهت بالتعادل 1-1 بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وخاض المهاجم الفلسطيني برنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية لينتهي من برنامجه العلاجي ويؤكد جاهزيته للتدريبات الجماعية بدءاً من اليوم ،الجمعة، على أن يُحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر موقف اللاعب من مباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة من مساء بعد غد، الأحد، بإستاد برج العرب في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.