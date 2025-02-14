شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يزين تشكيلة الجولة في الدوري المصري.. وغياب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع "سوفا سكور" العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت غيابًا تامًا للاعبي الزمالك.

وتواجد ثلاثي الأهلي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة في التشكيلة المثالية للجولة الـ 13، وذلك بعدما ساهم الثلاثي في فوز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "السلام".

كما شهدت التشكيلة المثالية للجولة الـ 13 تواجد ثلاثي بيراميدز أحمد الشناوي ومحمد الشيبي وأحمد عاطف، بعدما ساهم الثلاثي في فوز بيراميدز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد الشيبي، رامي ربيعة، محمد رجب الصافي، وأليو جاتا، ومحمد علي عكاشة وأحمد عاطف قطة، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، وتوفيق محمد، وأحمد أوفا.



التشكيلة المثالية للجولة 13

الأهلي والزمالك ضمن قائمة أقوى 10 مباريات ديربي في العالم

يحتضن "ستاد القاهرة" في السابعة مساء السبت الموافق 22 فبراير الجاري، مباراة القمة التي تجمع بين ناديا الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

صحيفة "thedubrovniktimes" الكرواتية اختارت ديربي القاهرة، بين الأهلي والزمالك ضمن قائمة أقوى 10 ديربيات في العالم، وقالت أن مباراة الأهلي والزمالك تعد أكثر الديربيات إثارة في إفريقيا، وغالباً ما تكون مباريات الفريقين ساخنة.

وجاء ديربي الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفربليت في صدارة قائمة أقوى 10 ديربيات العالم، ثم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في المرتبة الثانية، بينما جاء ديربي اسكلتندا بين سيلتك وكلاسيكو رينجرز في المرتبة الثالثة، فيما جاء في المركز الرابع ديربي أوروجواي بين ناسيونال وبنيارول، وجاء ديربي روما بين روما ولاتسيو في المركز الخامس.

وفي المرتبة السادسة جاء ديربي تركيا بين فنربخشة وجالطة سراي، فيما حل كلاسيكو إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر في المركز السابع، ثم ديربي البرازيل بين جيريميو وإنتر ناسيونال في المركز الثامن، وجاء ديربي نهر الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه في المركز التاسع، وديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في المركز العاشر.