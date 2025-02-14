شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفى بالوصول إلى الأقصر لإستقبال كأس العالم للأندية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بالوصول إلى الأقصر قبل ساعات من بدء الإحتفال بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية والذي سيُقام مساء اليوم ،الجمعة، بالأقصر.

ويُقدّم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، إحتفالية الأهلي الليلة لاستقبال لنسخة الأًصلية كأس العالم للأندية بجانب إعلان تفاصيل مشروع استاد النادي الجديد ، ويُقيم الأهلي إحتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر إحتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي، وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي.

وقام مسئولو الأهلي بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية أمس الأول في الأهرامات والمتحف المصري الكبير بجانب إلتقاط لاعبي الفريق الصور مع كأس العالم للأندية بإستاد التتش صباح أمس الأول على أن يُقام الحدث الأساسي والأهم الليلة بالأقصر وسط حضور العديد من الشخصيات الكبرى ورموز الرياضة المصرية والعالمية الذين وجه لهم الأهلي لحضور هذا الحدث.

وتسلم الأهلي من هيئة المجتمعات العمرانية أمس الأول رخصة الحفر الخاصة باستاد الأهلي بعد سداد الرسوم المالية المقررة ، كما تسلم أيضًا رخصة البناء الخاصة بالاستاد ، وفي ضوء ذلك قامت شركة القلعة الحمراء المسئولة عن تنفيذ المشروع بإنهاء كافة الإجراءات تمهيدًا لبدء عملية الحفر والبناء في الموعد الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال الاحتفالية التاريخية التي ستقام الليلة.

قميص النادي الأهلي