شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقوعه في مجموعة نارية.. ماذا قدم منتخب الشباب في أمم أفريقيا عبر تاريخه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت الخميس عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الثانية مع نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

المنتخبات المتأهلة لهذه البطولة هي: مصر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، وزامبيا، بالإضافة إلى منتخب متأهل من تصفيات وسط أفريقيا.

بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 13 فريقًا، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو 2025، سيتأهل من هذه البطولة أفضل 4 منتخبات إلى كأس العالم تحت 20 عامًا 2025.

ستقام بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي، وذلك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

المنتخب المصري سجل رقمًا قياسيًا في عدد المشاركات في أمم أفريقيا للشباب، ما يعكس مكانته القارية القوية، كما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني ضمن أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، مما يعكس النجاح المستمر عبر الأجيال المختلفة.

البطولة شهدت تألق العديد من اللاعبين الذين أصبحوا فيما بعد نجومًا للكرة المصرية، ومن بينهم عماد متعب الذي برز بقوة في نسخة 2003 قبل أن يصبح أحد أساطير الكرة المصرية.

وتُعد نيجيريا (1983، 1985، 1987، 1989، 2005، 2011، 2015) البلد الأكثر نجاحًا في النهائيات، حيث حققت اللقب 7 مرات (منها ثلاثة منذ تطبيق نظام البطولة الموحدة).

كما حققت غانا (1993، 1999، 2009، 2021) ومصر (1981، 1991، 2003، 2013) اللقب 4 مرات لكل منهما، ولم يتمكن أي منتخب آخر من تحقيقه أكثر من مرة.

وعند إقامة نسخة 2025 في كوت ديفوار، ستكون نيجيريا ومصر قد شاركتا في 19 بطولة لكل منهما، فيما شاركت الكاميرون في 16 نسخة، متفوقة ببطولة واحدة على غانا، التي تأتي في المركز الرابع في القائمة.

وستشهد نسخة 2025 مشاركة منتخبين لأول مرة، هما سيراليون وكينيا، بينما ستخوض تنزانيا مشاركتها الثانية، بعد أن تأهلت لأول مرة عام 2021.