دوري "أن بي ايه": مينيسوتا تمبوولفز يوقف سلسلة انتصارات أوكلاهوما سيتي ثاندر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أوقف مينيسوتا تمبروولفز سلسلة انتصارات أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية عند 7 بفوزه عليه 116 101 عشية توقف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين استعدادا لمباراة كل النجوم المقررة الأحد.

وخسارة ثاندر هي الأولى هذا الموسم الذي تخلف فيها طوال المباراة ليتعرض لهزيمته العاشرة مقابل 44 انتصارات وهو نفس سجل كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية.

وخاض تمبروولفز المباراة في غيابه نجمه الفرنسي رودي غوبير في مباراة تألق فيها ناز ريد بتسجيله 27 نقطة مع 13 متابعة و7 تمريرات حاسمة وأضاف انتوني ادواردز 23 نقطة مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة وجايدن ماكدانيلز 21 نقطة.

أما نجم اوكلاهوما سيتي ثاندر الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر فسجل 24 نقطة ليوقف سلسلة تخطيه 25 نقطة في مبارياته ال22 الأخيرة.

وقاد ستيفن كوري غولدن ستايت ووريرز الى الفوز على هيوستن روكتس 105 98 بتسجيله 27 نقطة. وسيشارك كوري في مباراة كل النجوم للمرة العاشرة في مسيرته.

في المقابل، كان أرون هوليداي أفضل مسجل في صفوف روكتس مع 25 نقطة.

وتخلف روكتس بفارق 24 نقطة آواخر الربع الثالث لكنه نجح في تقليص الفارق الى نقطتين في الربع الأخير قبل ان يتمكن ووريرز من حسم النتيجة.

وحقق دالاس مافريكس الفوز على ميامي هيت 118 113 بفضل 27 نقطة للأسترالي دانتي ايكسوم. في المقابل لم تنفع النقاط ال40 التي سجلها لاعب ميامي تايلر هيرو في ابعاد الخسارة عن فريقه.

وغاب عن دالاس بداعي الإصابة ثلاثة من نجومه وهم كايري ايرفينغ وكلاي طومسون وأنتوني ديفيس المنتقل اليه حديثا من لوس أنجليس اليكرز مقابل انتقال السلوفيني لوكا دوتشيتش في الاتجاه المعاكس.

وأوقف نيو أورليانز بيليكانز سلسلة من 10 هزائم تواليا وتغلب على ساكرامنتو كينغز 140 133 بعد التمديد.

وتألق سي جي ماكولوم في صفوف الفائز وسجل 43 نقطة بينها 27 في الشوط الثاني ومنها 11 نقطة من أصل 13 سجلها فريقه خلال الوقت الإضافي. في المقابل، كان زاك لافين أفضل مسجل في صفوف ساكرامنتو مع 32 نقطة و10 تمريرات حاسمة وأضاف زميله الليتواني دومانتاس سابونيس 22 نقطة و28 متابعة.

وقلب لوس أنجليس كليبرز تخلفه أمام يوتا جاز بفارق 20 نقطة ليخرج فائزا 120 116 بعد التمديد. وسجل نورمان باول 41 نقطة للفائز بينها 9 في الوقت الاضافي وأضاف جيمس هاردن 32 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.