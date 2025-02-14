شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تتوج الزمالك بطلا لسوبر أفريقا أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 14 فبراير 1997 توج نادى الزمالك للمرة الثانية ببطولة السوبر الأفريقى على حساب نادى المقاولون العرب، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الأفريقية، وأقيمت المباراة باستاد القاهرة الدولى.

انتهت نتيجة الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الزمالك والمقاولون العرب، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.

وشهدت المباراة ندية بالغة من الفريقين الذين فشلا فى هز الشباك طوال الوقتين الاصلى والاضافى وعندما جاء وقت ركلات الترجيح كان الجميع مبكرا على علم بأن الزمالك يملك أفضلية معنوية بامتلاكه المتمكن نادر السيد، وبالفعل دخل نادر كبديل فى المباراة وتمكن من اهداء الزمالك لقب البطولة.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعربيا فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ81 بطولة محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.