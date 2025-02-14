شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الأهلي تدريباته، اليوم الجمعة، بعدما حصل على راحة من التدريبات أمس الخميس، فيما كان قد خاض مراناً استشفائياً صباح الأربعاء عقب الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف فى اللقاء الذى أُقيم على ملعب السلام مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام الإسماعيلى ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالى داخل القلعة الحمراء.

الأهلى افتتح مشواره فى الدورى المصرى بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلى أمام الإسماعيلى فى دورى nile

مباراة الأهلى والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.