شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بكأس العالم للأندية اليوم في الأقصر بحضور رموز الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يُقيم النادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، إحتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر إحتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي، وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي.

وقام مسئولو الأهلي بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية أمس الأول في الأهرامات والمتحف المصري الكبير بجانب إلتقاط لاعبي الفريق الصور مع كأس العالم للأندية بإستاد التتش صباح أمس الأول على أن يُقام الحدث الأساسي والأهم الليلة بالأقصر وسط حضور العديد من الشخصيات الكبرى ورموز الرياضة المصرية والعالمية الذين وجه لهم الأهلي لحضور هذا الحدث.

وأبرز الشخصيات التي وجه لهم مسئولي النادي الأهلي الدعوة، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر ريئسى النادي السابقين ، ومن قبلهم جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذي أعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب إرتباطاته التي تتعارض مع حدث اليوم.

