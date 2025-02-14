شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يحسم اتحاد الكرة الأسبوع المقبل، مصير طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة 15 من بطولة دوري NILE، لنسخة الموسم الحالي 2024-2025، سواء تعيين طاقم مصري للقاء أو استقدام طاقم أجنبي.

وستقام مباراة الأهلي والزمالك في مواجهة القمة المرتقبة، في تمام الساعة السابعة مساء يوم 22 فبراير الجاري على ستاد القاهرة الدولي، الذي وافق على استضافة هذه القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

ويخوض مباراة القمة للمرة الأولى عدد كبير من اللاعبين في الفريقين وهم، محمود جهاد وأحمد حسام وصلاح مصدق وأحمد الجفالي، رباعي الزمالك، وجراديشار، ومصطفى العش، وأحمد رضا، ثلاثي الأهلى، واللاعبين الـ7 انتقلوا في فترة الانتقالات الشتوية إلى الفريقين، لتعزيز صفوفهما خلال بقية الموسم.

وطالب الأهلي من قبل بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة، مع توفير عوامل تساعده على النجاح، كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك المقرر لها 22 فبراير الجاري في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية.