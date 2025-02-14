شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر زيادة عقد حسام عبد المجيد إلى 8 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

اقترح مسئولو نادى الزمالك زيادة عقد حسام عبد المجيد لاعب الزمالك إلى 8 ملايين جنيه في الموسم خاصة أنه يؤدى بشكل جيد مع الفريق الأبيض وبات أحد العناصر والركائز الأساسية في تشكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

ويمتد عقد حسام عبد المجيد إلى 2027 حيث يتقاضى اللاعب 3 ملايين جنيه في الموسم الواحد وهو الأمر الذى لا يتناسب مع ما يقدمه اللاعب مع الفريق الأبيض، حيث تضع الإدارة زيادة عقده على رأس أولياتها في الفترة المقبلة.

ويضع مسئولو نادى الزمالك زيادة عقد حسام عبد المجيد على طاولة أولوياتها مع ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى أخر الموسم وهم عبد الله السعيد،أحمد مصطفى زيزو،محمود حمدى الونش،حمزة المثلوثي.