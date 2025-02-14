شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لموقعة الإسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الأهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، بعدما حصل على راحة من التدريبات أمس، الخميس، فيما كان قد خاض مراناً استشفائياً صباح الأربعاء عقب الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب السلام مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز ، ويستعد الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة من مساء الأحد بإستاد برج العرب في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة اليوم بعد تكرار الأخطاء التحكيمية "الفجة"، التي تؤثر في نتائج المباريات بشكل مباشر، بدون إجراءات حاسمة.

وجاء في الخطاب: "لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.. لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة أول أمس ولأن النادي لم يجد حلولًا على أرض الواقع ولم تُتخذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.

أشار إلى أنه حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته- إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية".