الامارات | دي ماريا رفض عرضاً لا يصدق من الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، الخميس أنه رفض عرضاً كبيراً من أحد أندية دوري روشن السعودي بعد التتويج مع المنتخب الأرجنتيني بمونديال 2022 في قطر، وقبل قراره بالعودة مجدداً إلى بنفيكا البرتغالي.

وقال دي ماريا في مقابلة مع موقع (Infobae) الإخباري "وصلتني عروضاً كثيرة، بأرقام لم أرها على الورق في حياتي، وبعد الرجوع لعائلتي قلنا ‘لا، سنذهب إلى لشبونة، نريد العودة إلى بنفيكا’".

وأضاف صاحب الـ36 عاماً "حقيقة الأمر أنه وصلني عرضاً من السعودية، ليس لدي وكيل، هو صديقي الذي يدير شؤوني، ويساعدني في كل شيء، وصلني العرض، ولكني قلت لا، جاء العرض مجدداً، بأكثر من الضعف، من نفس النادي".

وتابع "جددت رفضي مجدداً، ولكن صديقي أخبرني بضرورة إبلاغهم بأي شيء، لأنهم لا يعرفون أنني لا أريد اللعب هناك، حينها قلت، إذا دفعتم لنا هذا المبلغ، فمن الممكن أن نذهب، ولكنهم وافقوا!".

وأمام هذا العرض الجديد، استشار دي ماريا عائلته، ولكنه اتخذ قراره في النهاية بالعودة إلى لشبونة لارتداء قميص بنفيكا للمرة الثانية، بعد فترة أولى بين 2007 و2010.

كما تحدث النجم الدولي السابق عن الحب الكبير الذي وجده من جماهير بنفيكا، المكان الذي يشعر وكأنه "بيته".

وحول قراره بإنهاء مسيرته الدولية مع "الألبيسيليستي"، قال دي ماريا إنه كان يجب منح الفرصة للاعبين الشباب حتى يكتسبوا الخبرة والنسق مع قدوم مونديال 2026.

وكان دي ماريا أحد أبرز عناصر المنتخب الأرجنتيني، وساهم بقوة في تتويجه بلقب كأس العالم في قطر قبل 3 سنوات، ولقبي كوبا أمريكا في 2021 و2024.