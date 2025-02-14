الامارات | تقنية التتبع بالذكاء الاصطناعي تحت الاختبار في مباريات إنجلترا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات من المقرر أن يتم استخدام تقنية التسلل شبه الآلي في كرة القدم الإنجليزية للمرة الأولى، من خلال منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مارس المقبل.

وكان من المفترض أن تقوم رابطة الدوري الإنجليزي باستخدام تقنية التتبع بالذكاء الاصطناعي وذلك بعد أحد فترات التوقف الدولي في أوائل الموسم الجاري، قبل أن يتم تأجيل الأمر بسبب مشاكل في الاختبارات التي تم إجراؤها على التقنية.

وبعد التقدم الكبير في الأسابيع الأخيرة، قال توني سكولز، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الاسبوع الماضي، إنه سيتم استخدام التقنية للمرة الأولى في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي وصلت إلى دور الستة عشر، ورغم ذلك سيتم استخدام التقنية في سبع مباريات من أصل ثماني في هذا الدور بين يومي الأول والثاني من مارس حسبما أعلن الاتحاد اليوم الخميس.

وأبدى المسؤولون في الدوري الإنجليزي أملهم في أن تكون التقنية قادرة على كشف التسلل بمعدل 31 ثانية.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه يتطلع لتطبيق التقنية في وقت لاحق من الموسم في بطولة الدوري، وذلك بعد رؤية ما سيحدث في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتم تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي للمرة الأولى من خلال بطولة كأس العالم في قطر 2022.