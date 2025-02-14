شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع سبورتنج ..والأهلي مع الشمس في نصف نهائي سوبر سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة، مواجهتي نصف نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024 ، علي صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن طرح تذاكر مباريات السوبر المصري للسيدات عن طريق شركة تذكرتى و المحدد له يومي 14,15 فبراير الجاري .

ينطلق الدور قبل النهائى بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.



وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).