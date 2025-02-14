شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب رد اتحاد الكرة على أخطاء التحكيم قبل التصعيد للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو الأهلي وصول رد من إتحاد الكرة على الخطاب الثاني الذي أرسله النادي للإتحاد أمس الأول ، الأربعاء، بخصوص أخطاء التحكيم التي يرى الأهلي أنها زادت عن الحد ، وطالب مسئولو النادي ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الأخطاء حتى لا يضطر النادي لتصعيد هذه الأزمة إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء في خطاب الأهلي : «لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.. لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء الثلاثاء في الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز وإنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وواصل الأهلي في خطابه : ولأن النادي لم يجد حلولًا على أرض الواقع ولم تُتخذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، أشار إلى أنه حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته- إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية».