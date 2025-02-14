شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يقرر منح الفرصة للبدلاء والصفقات الجديدة بالاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

استقر طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على منح الفرصة للاعبين البدلاء الذين يجتهدون في التدريبات، وكذلك الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، من أجل خلق حالة من التنافسية بين كل اللاعبين، وعدم الاعتماد على مجموعة بعينها في المباريات.

ويرغب طلعت يوسف في منح الفرصة لأكثر من لاعب الذين كانوا بعيدين عن المشاركة الأساسية في الفترة الماضية، مثل محمد مغربي وهشام عادل ومحمود شبانة وعبد الغني محمد وناصر ناصر بالإضافة إلى الصفقات الجديدة حيث بدأ في منح الفرصة لبعض اللاعبين بشكل تدريجي، بالإضافة إلى منح الفرصة للصفقات الجديدة، سمير فكري وكوامي كرامو ويوسف نبيه ومحمود علاء وعلاء يحيى ونور الدين البحار.

ويرغب طلعت يوسف في إجراء تعديلات على بعض المراكز في صفوف الاتحاد السكندري، وتطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين، في ظل امتلاكه أكثر من لاعب في كل مركز، ورغبته في الاستفادة من الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في انتقالات يناير الأخيرة، بخلاف اللاعبين الذين يجتهدون في التدريبات، ولتعويض الغيابات عن صفوف زعيم الثغر بسبب الإصابات.

