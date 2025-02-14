شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام مودرن سبورت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونوسلاف يورشيتش، تحديا جديدا للحفاظ على صدارة ترتيب دورى nile عندما يواجه فريق مودرن سبورت في الجولة الرابعة عشرة.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

يلتقى فريق بيراميدز في السابعة مساء الاثنين المقبل، مع مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب دورى nile برصيد 30 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو السماوى 24 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.