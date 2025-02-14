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الامارات | الجولة 17 من دوري «الهواة» تنطلق اليوم

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محمد فاضل - رأس الخيمة 0 تبليغ

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  • الامارات | الجولة 17 من دوري «الهواة» تنطلق اليوم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة 5:20 من مساء اليوم منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباراة «غلف إف سي» مع «يونايتد» في ملعب مدينة دبي .

وتنتظر فِرَق المقدمة مباريات صعبة وقوية في الجولة الحالية، إذ سيلعب غداً الظفرة مع مجد، والجزيرة الحمراء مع الحمرية، فيما يخوض المتصدر الفجيرة مباراة قوية بعد غد أمام الذيد على ملعب الأخير، ويستضيف العربي فريق الإمارات، بينما يلعب دبا على ملعبه مع غلف يونايتد.

ويتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى (الهواة) فريق الفجيرة، برصيد 32 نقطة، يليه فريقا الظفرة والعربي ولكل منهما 30 نقطة، ثم دبا رابعاً بـ28 نقطة، وحتا 25، ويونايتد 21، والذيد والإمارات ولكل منهما 18 نقطة، ثم مصفوت 14، والحمرية و«غلف يونايتد» ولكل منهما 13، والجزيرة الحمراء 12، وأخيراً مجد و«غلف إف سي» ولكل منهما ست نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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