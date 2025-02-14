الامارات | 10 ميداليات جديدة للمنتخب في بطولة «فزاع الدولية لألعاب القوى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف المنتخب الوطني لأصحاب الهمم 10 ميداليات ملونة (خمس ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية واحدة) في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، ليحل في المركز الثالث في الترتيب العام بنهاية اليوم قبل الأخير، برصيد 18 ميدالية (سبع ذهبيات وخمس فضيات وست برونزيات)، خلف المنتخب السعودي «الوصيف» الذي حصل على 12 ميدالية (ثماني ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)، فيما كانت الصدارة من نصيب المنتخب الهندي برصيد 14 ميدالية (ثماني ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات).

وجاءت الميداليات الذهبية التي ظفر بها منتخب الإمارات عن طريق ذكرى الكعبي في مسابقة «الصولجان» ويحيى البلوشي «100 متر تي 45 / 46»، وعبدالله المرزوقي «100 متر على الكراسي المتحركة تي 71/72»، وسهام الرشيدي «القرص على الكراسي المتحركة أف 52/57»، وسارة الجنيبي «الجلة على الكراسي المتحركة أف 32/33».

فيما حصل على «الفضة» كل من: مريم الزيودي «الجلة أف 40/44»، وراشد المحرمي «100 متر على الكراسي المتحركة تي 71/72»، وشما المازمي «الصولجان»، ومبارك الدهماني «الرمح على الكراسي المتحركة أف 33/53/54».

بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب محمد يوسف في سباق 400 متر على الكراسي المتحركة «تي 34».

• «أصحاب الهمم» حصدوا «خمس ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية واحدة»