الامارات | شباب الأهلي لم يعرف طعم الهزيمة في الدوري منذ 258 يوماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي عروضه القوية في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يتربع على صدارة المسابقة بعد مرور 15 جولة برصيد 41 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الشارقة الوصيف.

وبفوزه الأخير على عجمان بنتيجة (3-1)، يوم السبت الماضي، لم يعرف «فرسان دبي» طعم الهزيمة في 17 مباراة على التوالي بمسابقة الدوري، إذ لم يتذوق طعم الخسارة منذ 258 يوماً، وبالتحديد عندما خسر أمام الوصل في الجولة الـ25 (قبل الأخيرة) من الموسم الماضي 2023- 2024.

وتؤكد الإحصاءات الرسمية للموسم الحالي أحقية شباب الأهلي بصدارة الترتيب في الموسم الجاري، إذ إنه الفريق الوحيد في دوري أدنوك للمحترفين الذي لم يتذوق الخسارة في المسابقة حتى الآن، مقابل الفوز في 13 مباراة، والتعادل في مباراتين جاءتا على التوالي في الجولتين الثامنة والتاسعة أمام كلباء (0-0)، وخورفكان (1-1)، قبل أن يكمل طريقه ليحصد في ختام مرحلة الذهاب لقب «بطل الشتاء» بعد أن تمكن من الفوز على المنافسين المباشرين له، بما فيهم فريق الشارقة، صاحب المركز الثاني، الذي فاز عليه بنتيجة (2-1) في الجولة السادسة، فيما فاز على العين في الجولة السابعة بهدف من دون رد، مروراً بالفوز على بطل الموسم الماضي فريق الوصل في الجولة الـ10 بنتيجة (3-0).

وتكشف الإحصاءات القوة الهجومية التي يتمتع بها شباب الأهلي، بعدما تمكن خلال الـ17 مباراة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة من زيارة شباك منافسيه في 53 مناسبة، مقابل استقبال شباكه 15 هدفاً.

يذكر أن شباب الأهلي يمتلك في السجلات التاريخية لدوري المحترفين، السلسلة الأطول في عدم تلقي الهزيمة والبالغة 30 مباراة على التوالي، والتي أوقفها الوصل في عام 2021.

مرزوق: شباب الأهلي أبرم تعاقدات ذكية

أكد مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي لكرة القدم، عنتر مرزوق، أن «النادي بدأ في آخر أربعة مواسم، بإعداد فريق يقدم أداء منافساً لفترة طويلة، في استراتيجية تبلورت بوضوح من خلال الاستقطابات التي قامت بها إدارة النادي خصوصاً على صعيد اللاعبين المقيمين، حيث قامت بتعاقدات تختلف عن باقي الأندية، من حيث البحث عن لاعبين ذوي معدلات عمرية صغيرة، خصوصاً للاعبين القادمين من أندية أميركا الجنوبية والبرازيل».

وقال مرزوق لـ«الإمارات اليوم»، إن «النتائج التي يحققها الفريق في دوري المحترفين، هي انعكاس للاستراتيجية التي تنتهجها إدارة النادي وشركة كرة القدم في إبرام تعاقدات ذكية تخدم الفريق لفترة طويلة تصل إلى نحو 10 سنوات».

وأوضح: «الوفرة من حيث الكم والنوع، جعلت شباب الأهلي في الفترة الأخيرة لديه نحو 20 لاعباً بالجودة نفسها، يمتلكون القدرة على تطبيق مفهوم التدوير والتعويض في المراكز، فعلى سبيل المثال رغم غياب سردار أزمون عن المباريات الماضية للإصابة، فإن اللاعب ليما نجح في تعويضه على صعيد خط الهجوم، وتألق من حيث الأداء وتسجيل الأهداف».

وأضاف: «بنظرة سريعة على قائمة اللاعبين المُعارين من قبل النادي لباقي الأندية، سواء على صعيد المواطنين أو المقيمين، نجد أن أبناء النادي الذين قدموا من الأكاديمية بجانب المقيمين يشكلون إضافة في تلك الأندية».

وأكد عنتر مرزوق أن: «التعاقدات الأخيرة تأتي في إطار السياسة الهادفة إلى دعم الفريق وخدمة أهدافه لفترات طويلة، حتى إنها على مستوى تعاقدات النادي مع المدربين تختلف عن باقي الأندية، إذ لا تعمد إدارة النادي إلى التغيير الفوري في حال تعثر النتائج، بل تمنح المدرب الفترة الكافية»، واختتم: «تعاقدات شباب الأهلي على مستوى اللاعبين المقيمين، تأتي في إطار السياسة الهادفة إلى دعم صفوف الفريق، وتمنح المدرب الخيارات المتاحة على أرضية الملعب، من حيث الكم والنوع والمداورة، كما تمنح الفريق القدرة على المنافسة في أكثر من استحقاق محلياً وآسيوياً».

نتائج شباب الأهلي في آخر 17 مباراة

فاز على حتا (5-2) - مؤجلة من الجولة الـ13 - 2023-2024.

فاز على حتا (10-0) - الجولة الأخيرة - 2023-2024.

فاز على البطائح (2-1) - الجولة الأولى - 2024-2025.

فاز على عجمان (2-1) - الجولة الثانية - 2024-2025.

فاز على الوحدة (5-4) - الجولة الثالثة - 2024-2025.

فاز على العروبة (4-1) - الجولة الرابعة - 2024-2025.

فاز على بني ياس (5-1) - الجولة الخامسة - 2024-2025.

فاز على الشارقة (2-1) - الجولة السادسة - 2024-2025.

فاز على العين (1-0) - الجولة السابعة - 2024-2025.

تعادل مع كلباء (0-0) - الجولة الثامنة - 2024-2025.

تعادل مع خورفكان (1-1) - الجولة التاسعة - 2024-2025.

فاز على الوصل (3-0) - الجولة الـ10 - 2024-2025.

فاز على النصر (2-0) - الجولة الـ11 - 2024-2025.

فاز على دبا الحصن (3-0) - الجولة الـ12 - 2024-2025.

فاز على الجزيرة (2-1) - الجولة الـ13 - 2024-2025.

فاز على البطائح (3-1) - الجولة الـ14 - 2024-2025.

فاز على عجمان (3-1) - الجولة الـ15 - 2024-2025.