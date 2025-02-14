الامارات | العين يواصل الإبداع مع «إيفيتش»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل العين سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الصربي، فلاديمير إيفيتش، مُحققاً فوزه الثاني توالياً، بعد تغلبه، أمس، على ضيفه كلباء بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وضرب الزعيم بقوة في الشوط الأول، إذ وضعه سفيان رحيمي في المقدمة بضربة رأس بعد كرة عرضية لعبها له بندر الأحبابي، ليضعها من تحت أقدام حارس كلباء «23».

وأضاف كوامي أوتوني، الهدف الثاني مستغلاً ضربة ثابتة نفذها بالاسيوس، لينقض عليها برأسه ويضعها في الشباك «40».

وجاء الدور على كاكو ليضع بصمته في مرمى كلباء بعد تسديدة رائعة من خارج الصندوق، استقرت في مكان صعب على يسار الحارس «44».

وفي الشوط الثاني قلّص مهدي قائدي الفارق لمصلحة «النمور»، من ضربة ثابتة وضعها من فوق الحائط البشري لتستقر على يسار الحارس خالد عيسى «53».

وعزّز العين وجوده في المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى النقطة 29، في حين تجمد رصيد كلباء عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، تمكن خورفكان من تحقيق فوز مُريح على حساب ضيفه العروبة بثلاثة أهداف نظيفة.

ونجح حمدان البشير في كتابة الأفضلية لمصلحة أصحاب الأرض بعد مرور ثلاث دقائق فقط، من متابعة لكرة طارق تيسودالي، ليُكملها في المرمى.

وضاعف طارق تيسودالي، النتيجة لخورفكان بتسجيله الهدف الثاني، بعد تمريرة رائعة من إيلتون بوامورتي، وضعته في مواجهة صريحة مع حارس العروبة «50».

وصعّب البديل عمر كيتا، من مهمة الضيوف بتسجيله الهدف الثالث بعد دقائق من نزوله بفضل تمريرة طارق تيسودالي، ليضع الكرة في المرمى الذي كان خالياً من حارسه «88».

وارتقى خورفكان بهذا الانتصار إلى المركز العاشر «مؤقتاً»، برصيد 18 نقطة، فيما تأزم موقف العروبة الذي بقي في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط.