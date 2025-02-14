الامارات | الوصل يكرّم 4 لاعبين من الناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الإداري في أكاديمية نادي الوصل، حسين الشيباني، أنه تم تكريم اللاعبين المميزين في المباريات الرسمية التي خاضها فريقا تحت 14 و15 سنة، لتحفيز اللاعبين على مواصلة تألقهم في المباريات المقبلة. وقال الشيباني لـ«الإمارات اليوم» إنه في إطار تحفيز لاعبي فرق الأكاديمية، قررت الإدارة تكريم أربعة لاعبين، هم: حارس المرمى عيسى البلوشي، والظهير الأيسر سهيل سامي من فريق تحت 15 سنة، والظهير الأيمن ماكسويل سوني، ولاعب الوسط حمدان طارق من فريق تحت 14 سنة.