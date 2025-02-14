شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يبحث عن وقف نزيف النقاط واستعادة سكة الانتصارات أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن وقف نزيف النقاط الذى يحدث للفريق في المباريات الأخيرة، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال المباريات الثلاثة الماضية.

وخسر سيراميكا أمام سموحة بهدف نظيف، ثم الخسارة من فاركو بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام زد في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى.

ويسعى أيمن الرمادى لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا عندما يواجه إنبى الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة عشر، حيث يعد آخر فوز للفريق كان على غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة العاشرة.

وحسم التعادل الايجابى مواجهة سيراميكا و زد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما = على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتقدم مصطفى زيكو لفريق زد في الدقيقة 69 بينما إدرك سيراميكا هدف التعادل عن طريق المغربى أحمد بلحاج في الدقيقة 87 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 20 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما ارتفع رصيد فريق زد للنقطة 16 محتلا المركز الحادى عشر.