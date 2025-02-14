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مواجهات قوية في ثالث جولات المرحلة الثانية بدوري محترفي اليد

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مواجهات قوية في ثالث جولات المرحلة الثانية بدوري محترفي اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 14 فبراير 2025 03:30 ص

تقام علي مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية علي صعيد الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سموحة والأهلي مع طلائع الجيش والبنك الأهلي مع سبورتنج وهليوبوليس مع الزهور .

يشارك فى هذه المرحلة 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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