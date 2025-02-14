الامارات | المري يكرِّم أبطال الدراجات واليد في شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، أبطال شباب الأهلي في الدراجات والفريق الأول لكرة اليد، لتكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية تقديراً لما حققوه خلال الفترة الماضية، حيث فاز أبطال شباب الأهلي بسباق ديوان سمو حاكم دبي والسباق الصحراوي ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية، فيما حقق الفريق الأول لكرة اليد لقب كأس السوبر الإماراتي والتأهل لملاقاة بطل السعودية في كأس السوبر الإماراتي السعودي لكرة اليد، كما فاز الفريق نفسه بلقب البطولة الودية التي نظمها نادي الأهلي السعودي، الشهر الماضي، خلال فترة توقف الدوري.

وذكر نادي شباب الأهلي في موقعه الرسمي أن الفريق المري أشاد بالإنجازات التي يحققها أبطال النادي في كل الألعاب، مؤكداً أن التكريم يمثل حافزاً كبيراً لكل الرياضيين في مواصلة الجهد للوصول إلى منصات التتويج، وتحقيق الإنجازات.