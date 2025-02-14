الامارات | إيقاف سلوت مباراتين بعد طرده أمام إيفرتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب المدرب الهولندي، أرنه سلوت، عن فريقه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مباراتين، بعد طرده أمام إيفرتون، أول من أمس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ15.

وحرم إيفرتون جاره من الابتعاد بفارق تسع نقاط في صدارة الترتيب عن أرسنال الثاني، وباتت سبع نقاط فقط (57 مقابل 50) في صراعهما على اللقب.

واشتبك لاعبا وسط إيفرتون، الدولي المالي عبدواللاي دوكوريه، وليفربول كورتيس جونز، بسبب احتفال الأول الصاخب أمام جماهير الـ«ريدز» على ملعب غوديسون بارك، فطردهما الحكم مايكل أوليفر، وعندما احتج مدرب ليفربول سلوت على قرار الحكم، طرده هو الآخر مع مساعده ومواطنه سيبكيه هولشوف.