شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبتروجت القادمة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بتروجت في الرابعة من مساء الأحد المقبل بإستاد السلام، ويرغب الزمالك تحقيق الفوز في المباراة لمواصلة الزحف نحو قمة الدورى.

موقف الزمالك وبتروجت فى الدورى

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات ، و تعادل في اثنان وخسر 3 مواجهات ، في المقابل يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 5 وخسر في 4 مواجهات.

غيابات الزمالك أمام بتروجت

ويغيب عن الزمالك في المباراة كل من محمد عواد، ومصطفى شلبي، ومحمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو، بينما يغيب محمود جهاد لاعب الوسط بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء فاركو، كما يغيب حمزة المثلوثى و أحمد حمدى ومحمد عبد الشافى للتاهيل من الرباط الصليبى.