شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة من وصول ميشالاك إلى السعودية بعد فسخ تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك السابق، إلى السعودية بعد فسخ اعارته مع القلعة البيضاء عقب انتهاء مهلة الانذار الذي ارسله للنادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وغادر ميشالاك القاهرة مساء الخميس، ووصل اللاعب إلي السعودية من اجل متابعة شكواه ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما أبدى نادى أحد السعودى استياءه من الزمالك بسبب ما حدث مع اللاعب وقرروا التقدم بشكوى.

وبعد قرار اللاعب وتغيبه عن الفريق أصبح النادى مهدداً بقضية جديدة لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حال تقدم اللاعب بشكوى بالفعل، خاصة أن عقده مع الزمالك ينص على حصوله على 700 ألف دولار، ولم يحصل منها الا على 73 ألف دولار فقط.

وتعاقد الزمالك مع ميشالاك في سبتمبر الماضى، وشارك فى 14 مباراة مع الفريق، منها 6 بالدورى، و5 مباريات بالكونفدرالية، بالإضافة إلى مواجهتين بكأس مصر، وواحدة بالسوبر الأفريقى، بإجمالى 552 مباراة، صنع خلالها هدفين.

ومن المقرر أن يطالب أحد بقيمة عقد اللاعب كاملاً وهو مليون و800 ألف دولار، فيما سيقاضى ميشالاك نادى الزمالك والمطالبة بمستحقاته المتبقية وقيمتها 727 ألف دولار، شاملة قيمة السكن والسيارة، بخلاف تعويض عن الضرر.