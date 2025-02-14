شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بآخر موعد للاشتراك بكأس مصر للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد جديد لغلق باب الاشتراك في مسابقة كأس مصر لكرة القدم النسائية لموسم 2024/2025، وذلك في إطار الإجراءات والتعليمات الخاصة بالقيد النسائي للموسم الرياضي الجديد.

وحدد الاتحاد موعد الثلاثاء 18 فبراير 2025 كآخر يوم لسداد رسوم الاشتراك، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة.

ووفقًا للخطاب الصادر عن لجنة المسابقات بالاتحاد، فإن رسوم الاشتراك في البطولة تبلغ 10 آلاف جنيه، يتم سدادها نقدًا أو عبر التحويل البنكي لحسابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما شدد الاتحاد على ضرورة قيام الأندية الراغبة في المشاركة بإرسال خطاب رسمي يفيد بموافقتها على الاشتراك، مع تحديد الملعب الأساسي الذي ستقام عليه مبارياتها خلال المسابقة.