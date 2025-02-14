شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لخماسي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع خماسي الاتحاد السكندري، فادى فريد - محمود متولي - مروان داوود - عمر الوحش - إسلام مرزوق، لفحوصات طبية بعد عودة الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية بعدما غابوا عن مباراة إنبي الأخيرة بسبب الإصابة، ويواصلون برنامجهم التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد الصاوي طبيب الفريق.

ويحاول الجهاز الطبي للاتحاد تجهيز أكثر من لاعب قبل مباراة الجونة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل حاجة زعيم الثغر إلى جهود أكثر من لاعب في تلك المواجهة.

في ذات السياق، يواصل فريق الاتحاد السكندري الاستعداد لخوض مباراته أمام الجونة يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ14 من عمر الدوري، في المباراة التي يسعى خلالها زعيم الثغر للفوز بنقاطها الثلاث واستعادة عروضه القوية في مسابقة الدوري، لاسيما وأن نتائج الفريق في الفترة الماضية لم تكن على ما يرام.