شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مباريات الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية "هبوط" بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية بدورى الكرة النسائية اليوم، الجمعة، والتي تُقام لتحديد الفريق الهابط للدرجة الأدنى، وفقا لنظام المسابقة للموسم الحالي 2024 – 2025.

ويلتقى إنبي مع بالم هيلز، بينما يواجه فريق الطيران نظيره اتحاد بسيون، ويلعب الجونة مع المصري في الثانية والنصف ظهرا، بينما لن يشارك فريق الاتحاد السكندري فى هذه الجولة.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها "فيفا" للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.