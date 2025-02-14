شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ضد الإسماعيلى فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الجمعة ، تحضيرا لمباراته أمام الإسماعيلي والمقرر لها السابعة من مساء الأحد بإستاد برج العرب في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حصل على راحة أمس الخميس ، وبدأ التحضير لموقعة الدراويش بخوض مراناً استشفائياً عقب الفوز على غزل المحلة أمس الأول بهدف نظيف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف التى أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وبدأ الاستعداد لخوض مباراة الاسماعيلى ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالى داخل القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي أمام الاسماعيلى فى دوري nile

تلعب مواجهة الأهلى والاسماعيلى فى السابعة مساء الاحد المقبل على استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القنوان الناقلة لمباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وافتتح الأهلى مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف نظيف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.