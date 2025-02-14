شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 13 – 2 – 2025 بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 13 – 2 – 2025 مباراتان في ختام الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث استضاف فريق مودرن سبورت فريق طلائع الجيش، والتقى الاتحاد السكندرى مع إنبى.

طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الدورى

انتهت مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري دوري نايل 2024 - 2025.

إنبى يتعادل فى الوقت القاتل 1-1 مع الاتحاد السكندري.. فيديو

تعادل إنبي مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي،جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".