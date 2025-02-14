شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مجموعة منتخب الشباب فى أمم أفريقيا هى الأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أسامة نبية، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، التي كشف عنها الاتحاد الأفريقي للكرة، اليوم الخميس.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تليفزيونية، إن القرعة أوقعت مصر في مجموعة هى الأقوى، تضم منتخبات نيجيريا، المغرب، جنوب أفريقيا.

وتابع أسامة نبيه: "لدى ثقة في اللاعبين والجهاز المعاون على تحقيق الهدف المنشود لمنتخب الشباب، وسنعمل على إعداد اللاعبين نفسيا وبدنيا".

وأردف: "الفترة المقبلة ستشهد خوض عدد من المبارايت الودية، وضم عناصر جديدة، واستبعاد بعض اللاعبين، وذلك قبل انطلاق البطولة".

وأكد أسامة نبيه أن المنتخب المصري يستعد جيدًا لهذه البطولة، خاصةً في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها خريطة كرة القدم الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل المنافسة أكثر صعوبة.