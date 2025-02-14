شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس عن قرعة أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما: طموحاتنا بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، على قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 30 مارس المقبل وحتى 19 أبريل المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وقال أحمد الكاس، في تصريحات تليفزيوينة، إن منتخب مصر بطل شمال أفريقيا سيلعب مع بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وبطل تصفيات وسط أفريقيا في المجموعة الثانية.

وتابع أحمد الكاس: "نستعد للسفر إلى المغرب يوم الأحد ضمن خطة الاستعدادات لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، وعلاء نبيل كان له دور بارز في وضع خطة الاستعدادات".

وأضاف أحمد الكاس: "سوف نواجه السنغال وزامبيا والمغرب ضمن خطة الاستعدادات وهي منتخبات قوية للغاية، وطموحاتنا بلا حدود وهدفنا التتويج بالبطولة".